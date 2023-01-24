Жители пяти улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии
Происшествия
24.01.2023 10:15
Аварийное отключение произошло утром 24 января в Прикубанском округе. Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «СВ-327» и 18 трансформаторных подстанций.
Из-за аварии свет отключили на улицах: Тихорецкой, Восточно-Кругликовской, Школьной, Филатова и Черниговской.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества устанавливается, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: из-за энергоаварии 23 января без света остался Музыкальный микрорайон Краснодара. Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «РИП-408» и 7 трансформаторных подстанций.
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