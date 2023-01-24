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Жители пяти улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-pyati-ulits-v-krasnodare-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Жители пяти улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение произошло утром 24 января в Прикубанском округе. Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «СВ-327» и 18 трансформаторных подстанций.

Из-за аварии свет отключили на улицах: Тихорецкой, Восточно-Кругликовской, Школьной, Филатова и Черниговской.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества устанавливается, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: из-за энергоаварии 23 января без света остался Музыкальный микрорайон Краснодара. Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «РИП-408» и 7 трансформаторных подстанций.

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