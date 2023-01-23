Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Из-за энергоаварии без света остался Музыкальный микрорайон Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalsya-muzykalnyj-mikrorajon-krasnodara
Из-за энергоаварии без света остался Музыкальный микрорайон Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Второе за день аварийное отключение в краевой столице произошло 23 января около 13:30.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «РИП-408» и 7 трансформаторных подстанций.

Без света из-за аварии остались жители улиц Московской, Мусорского, Тополиной, Есенина, Агрохимической и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее без электричества остались жители поселка отделение № 2 СКЗНИИСиВ. Электричества не было на улицах Главной, Вишневой, Открытой, Малиновой, Ботанической, Объединенной, Крайней, Юбилейной и Просторной.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Дрова за 12 млн рублей: предприниматель незаконно спилил дубы в Туапсинском районе
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Погибающего в реке лебедя спасли жители Краснодара
  5. Экс-полицейские из Мостовского района получили по 3,5 года колонии за сфабрикованное дело для повышения показателей
  6. В мэрии Анапы рассказали, какими будут новые ДК в Сукко и Супсехе
Прямой эфир
Мы в соцсетях