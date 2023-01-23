Из-за энергоаварии без света остался Музыкальный микрорайон Краснодара

Второе за день аварийное отключение в краевой столице произошло 23 января около 13:30.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «РИП-408» и 7 трансформаторных подстанций.

Без света из-за аварии остались жители улиц Московской, Мусорского, Тополиной, Есенина, Агрохимической и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее без электричества остались жители поселка отделение № 2 СКЗНИИСиВ. Электричества не было на улицах Главной, Вишневой, Открытой, Малиновой, Ботанической, Объединенной, Крайней, Юбилейной и Просторной.