Из-за энергоаварии без света остался Музыкальный микрорайон Краснодара
Происшествия
23.01.2023 13:47
Второе за день аварийное отключение в краевой столице произошло 23 января около 13:30.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «РИП-408» и 7 трансформаторных подстанций.
Без света из-за аварии остались жители улиц Московской, Мусорского, Тополиной, Есенина, Агрохимической и других.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее без электричества остались жители поселка отделение № 2 СКЗНИИСиВ. Электричества не было на улицах Главной, Вишневой, Открытой, Малиновой, Ботанической, Объединенной, Крайней, Юбилейной и Просторной.
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