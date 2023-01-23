Жители 9 улиц на севере Краснодара остались без света из-за аварии

Аварийное отключение в Прикубанском округе произошло днем 23 января. Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «КС-3» и 14 трансформаторных подстанций.

В результате аварии без света временно остались жители поселка отделение № 2 СКЗНИИСиВ. Электричества нет на улицах: Главной, Вишневой, Открытой, Малиновой, Ботанической, Объединенной, Крайней, Юбилейной и Просторной.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

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