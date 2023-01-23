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Жители 9 улиц на севере Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-9-ulits-na-severe-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Жители 9 улиц на севере Краснодара остались без света из-за аварии
Фото Burak K, pexels.com

Аварийное отключение в Прикубанском округе произошло днем 23 января. Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «КС-3» и 14 трансформаторных подстанций.

В результате аварии без света временно остались жители поселка отделение № 2 СКЗНИИСиВ. Электричества нет на улицах: Главной, Вишневой, Открытой, Малиновой, Ботанической, Объединенной, Крайней, Юбилейной и Просторной.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жители Армавира остались без воды из-за крупной аварии. На улице Ефремова 22 января произошел порыв водопровода. На трубопроводе, обеспечивающем водой несколько микрорайонов Армавира, образовалась крупная трещина.

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