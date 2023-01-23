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Жители Армавира остались без воды из-за крупной аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-armavira-ostalis-bez-vody-iz-za-krupnoj-avarii
Жители Армавира остались без воды из-за крупной аварии
Фото пресс-службы администрации Армавира

На улице Ефремова 22 января произошел порыв водопровода. На трубопроводе, обеспечивающем водой несколько микрорайонов Армавира, образовалась крупная трещина.

Аварийные бригады «Курганинского группового водопровода» устраняют последствия аварии до сих пор. На месте работают 18 человек и 12 единиц техники. Работы ведут на пересечении улиц Ефремова и Воровского. Специалисты планируют их завершить в течение нескольких часов.

В связи с крупной аварией в водопроводе снизили давление. Часть жителей Армавира временно осталась без воды. В некоторых многоквартирных домах вода на верхних этажах идет очень слабым напором.

Для тех, кто попал в зону отключения, организовали подвоз питьевой воды автоцистернами. Воду можно заказать по телефонам: 8(86137) 3-20-00 и 8(86137) 3-32-42, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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