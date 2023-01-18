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В Новороссийске на Крещение 9 тыс. человек останутся без воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-na-kreshhenie-9-tys-chelovek-ostanutsya-bez-vody
В Новороссийске на Крещение 9 тыс. человек останутся без воды
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В городе-герое 19 января проведут работы по врезке водогрейной котельной на улице Куникова, 43. В связи с этим с 9:00 воду отключат жителям улиц:

  • Куникова;
  • Раевского;
  • Героев-Десантников;
  • Прямой;
  • Малоземельской;
  • Проспект Дзержинского.

Кроме того, водоснабжение в этот день отключат в школах № 19 и 33, детских садах № 49, 63 и 65. Всего без воды временно останутся около 9 тыс. человек.

Когда планируют восстановить подачу водоснабжения в городе-герое, не уточнили. Жителям домов, попавших в зону отключения, воду будут подвозить автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.

Читайте также: в Новороссийске 16 января из-за утечки 25,8 тыс. человек остались без воды. В трубе на пересечении улиц Волгоградской и Малоземельской обнаружили утечку воды.

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