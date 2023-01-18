В Новороссийске на Крещение 9 тыс. человек останутся без воды

В городе-герое 19 января проведут работы по врезке водогрейной котельной на улице Куникова, 43. В связи с этим с 9:00 воду отключат жителям улиц:

Куникова;

Раевского;

Героев-Десантников;

Прямой;

Малоземельской;

Проспект Дзержинского.

Кроме того, водоснабжение в этот день отключат в школах № 19 и 33, детских садах № 49, 63 и 65. Всего без воды временно останутся около 9 тыс. человек.

Когда планируют восстановить подачу водоснабжения в городе-герое, не уточнили. Жителям домов, попавших в зону отключения, воду будут подвозить автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.

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