В Новороссийске на Крещение 9 тыс. человек останутся без воды
Общество
18.01.2023 15:35
В городе-герое 19 января проведут работы по врезке водогрейной котельной на улице Куникова, 43. В связи с этим с 9:00 воду отключат жителям улиц:
- Куникова;
- Раевского;
- Героев-Десантников;
- Прямой;
- Малоземельской;
- Проспект Дзержинского.
Кроме того, водоснабжение в этот день отключат в школах № 19 и 33, детских садах № 49, 63 и 65. Всего без воды временно останутся около 9 тыс. человек.
Когда планируют восстановить подачу водоснабжения в городе-герое, не уточнили. Жителям домов, попавших в зону отключения, воду будут подвозить автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.
Читайте также: в Новороссийске 16 января из-за утечки 25,8 тыс. человек остались без воды. В трубе на пересечении улиц Волгоградской и Малоземельской обнаружили утечку воды.
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