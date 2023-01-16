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В Новороссийске из-за утечки 25,8 тыс. человек остались без воды

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-iz-za-utechki-25-8-tys-chelovek-ostalis-bez-vody
В Новороссийске из-за утечки 25,8 тыс. человек остались без воды
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение водоснабжения в городе-герое произошло 16 января в 14:00. В трубе на пересечении улиц Волгоградской и Малоземельской обнаружили утечку воды.

В связи с этим водоснабжение временно отключили жителям улиц:

  • Малоземельской;
  • Молодежной;
  • Вербовой;
  • Южной;
  • им. М. Ахеджака;
  • Пионерской;
  • Прямой;
  • Григорьева;
  • Катанова;
  • Хворостянского;
  • Героев Десантников;
  • Проспекте Дзержинского;
  • Проспекте Ленина.

Также воды не в школах № 10, 11, 19, 33, 63, 80, гимназии № 1, в детских садах № 12, 7, 9, 62. Всего водоснабжение отключили для 25 тыс. 831 жителя Новороссийска. Его планируют восстановить после окончания ремонтных работ, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.

Читайте также: четыре улицы в центре Краснодара остались без воды из-за прорыва трубы. Об аварийном отключении холодного водоснабжения в краевой столице сообщили 11 января в 12:57.

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