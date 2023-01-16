В Новороссийске из-за утечки 25,8 тыс. человек остались без воды
Происшествия
16.01.2023 15:09
Аварийное отключение водоснабжения в городе-герое произошло 16 января в 14:00. В трубе на пересечении улиц Волгоградской и Малоземельской обнаружили утечку воды.
В связи с этим водоснабжение временно отключили жителям улиц:
- Малоземельской;
- Молодежной;
- Вербовой;
- Южной;
- им. М. Ахеджака;
- Пионерской;
- Прямой;
- Григорьева;
- Катанова;
- Хворостянского;
- Героев Десантников;
- Проспекте Дзержинского;
- Проспекте Ленина.
Также воды не в школах № 10, 11, 19, 33, 63, 80, гимназии № 1, в детских садах № 12, 7, 9, 62. Всего водоснабжение отключили для 25 тыс. 831 жителя Новороссийска. Его планируют восстановить после окончания ремонтных работ, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.
Читайте также: четыре улицы в центре Краснодара остались без воды из-за прорыва трубы. Об аварийном отключении холодного водоснабжения в краевой столице сообщили 11 января в 12:57.
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