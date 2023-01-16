В Новороссийске из-за утечки 25,8 тыс. человек остались без воды

Аварийное отключение водоснабжения в городе-герое произошло 16 января в 14:00. В трубе на пересечении улиц Волгоградской и Малоземельской обнаружили утечку воды.

В связи с этим водоснабжение временно отключили жителям улиц:

Малоземельской;

Молодежной;

Вербовой;

Южной;

им. М. Ахеджака;

Пионерской;

Прямой;

Григорьева;

Катанова;

Хворостянского;

Героев Десантников;

Проспекте Дзержинского;

Проспекте Ленина.

Также воды не в школах № 10, 11, 19, 33, 63, 80, гимназии № 1, в детских садах № 12, 7, 9, 62. Всего водоснабжение отключили для 25 тыс. 831 жителя Новороссийска. Его планируют восстановить после окончания ремонтных работ, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.

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