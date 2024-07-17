Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жители пяти СНТ и села под Геленджиком остались без света

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-pyati-snt-i-sela-pod-gelendzhikom-ostalis-bez-sveta
Жители пяти СНТ и села под Геленджиком остались без света
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение электроэнергии в селе Марьина Роща, СНТ «Маяк», «Нептун», «Геолог», «Лесник-20, «Лесник-1» произошло 17 июля.

Причиной отсутствия напряжения стало механическое повреждение в Марьиной Роще.

Восстановить подачу электроэнергии планируют через семь часов, сообщает МЦУ Геленджика.

Читайте также: порядка 250 подстанций за 15 минут отключились в Краснодаре. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском, Западном и Карасунском округах краевого центра 17 июля около 15:00.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях