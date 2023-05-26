Жители пяти населенных пунктов в Анапе остались без воды из-за неосторожности подрядчика

Аварийное отключение водоснабжения в пригороде города-курорта произошло 26 мая.

Сотрудники подрядной организации выполняли земельные работы и повредили водопровод. В результате жители хуторов Красный, Чембурка и Курбацкий, а также поселка Просторного и ДНТ «Южное» остались без воды.

Сейчас на месте аварии работают специалисты АО «Анапа Водоканал». Сроки восстановления подачи воды уточняют. Во все населенные пункты, попавшие в зону отключения, воду будут подвозить автоцистернами, сообщает МЦУ Анапы.

В пресс-службе АО «Анапа Водоканал» сообщили, что аварийным бригадам удалось оперативно устранить повреждение водопровода. Сейчас рабочие повышают давление до проектной мощности. Это может занять от 12 до 24 часов.

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