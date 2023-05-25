Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В двух поселках в Новороссийске 26 мая отключат воду

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dvuh-poselkah-v-novorossijske-26-maya-otklyuchat-vodu
В двух поселках в Новороссийске 26 мая отключат воду
Фото pixabay.com

По данным МУП «Водоканал города Новороссийска», воду отключат в 8:00 26 мая в связи с заменой аварийного участка магистрального водовода диаметром 426 мм РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

На время работ, с 18:00 26 мая и до 2:00 27 мая будет полностью прекращено водоснабжение поселков Верхнебаканского и Гайдук.

Планируется, что на плановый режим водоснабжение выйдет в течение 6 часов после окончания работ. Населению воду будут подвозить по заявкам, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска» в Telegram.

МУП «Водоканал» будет осуществлять подачу холодного водоснабжения в поселки Гайдук и Верхнебаканский 26 мая  с 18:00 до 20:00 и 27 мая с 6:00 до 8:00, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Читайте также: в Краснодаре 25 мая из-за плановых работ отключат водоснабжение в центре города.

Статьи
Почему снятся кошмары и что с этим делать?
Почему снятся кошмары и что с этим делать?
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 мая
Пять напитков, которые помогут быстрее уснуть
Пять напитков, которые помогут быстрее уснуть
Эксперт по питанию перечислил самые вредные пищевые привычки россиян из детства
Эксперт по питанию перечислил самые вредные пищевые привычки россиян из детства
Врач рассказал, чем для пожилых людей могут быть опасны мелкие травмы при работе в огороде
Врач рассказал, чем для пожилых людей могут быть опасны мелкие травмы при работе в огороде
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях