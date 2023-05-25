В двух поселках в Новороссийске 26 мая отключат воду

По данным МУП «Водоканал города Новороссийска», воду отключат в 8:00 26 мая в связи с заменой аварийного участка магистрального водовода диаметром 426 мм РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

На время работ, с 18:00 26 мая и до 2:00 27 мая будет полностью прекращено водоснабжение поселков Верхнебаканского и Гайдук.

Планируется, что на плановый режим водоснабжение выйдет в течение 6 часов после окончания работ. Населению воду будут подвозить по заявкам, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска» в Telegram.

МУП «Водоканал» будет осуществлять подачу холодного водоснабжения в поселки Гайдук и Верхнебаканский 26 мая с 18:00 до 20:00 и 27 мая с 6:00 до 8:00, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

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