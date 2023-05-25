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В Краснодаре 25 мая из-за плановых работ отключат водоснабжение в центре города

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-25-maya-iz-za-planovyh-rabot-otklyuchat-vodosnabzhenie-v-tsentre-goroda
В Краснодаре 25 мая из-за плановых работ отключат водоснабжение в центре города
Фото pexels.com

В Краснодаре 25 мая с 9:00 до 17:00 запланировано несколько ремонтных работ на объектах водоснабжения.

В связи с ремонтом водно-распределительного устройства на насосной станции на 1 час снизят давление абонентам на улице Индустриальной, 5, 7, 7/1, Химзаводской, 48 и 48/1.

Также в связи заменой узла учета электроэнергии на насосной станции на 4 часа снизят давление водоснабжения абонентам на улицах Ленина, 88\1 и Орджоникидзе, 93, 89, 97, сообщается на сайте «Росводоканал Краснодар».

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