Сезон кастрюль и тазиков: специалист рассказал, когда перестанут отключать горячую воду в России

Горячую воду в российских многоквартирных домах стабильно отключают на 10–14 дней. Это делают, чтобы провести профилактические работы в теплосетях.

«Гидравлические испытания направлены на магистральные трубопроводы, которые расположены до жилого дома. Это позволяет выявить утечки и недостатки в трубопроводах. Внутри жилого дома могут проводиться свои локальные испытания, но это не связано непосредственно с отключением горячей воды, которое делается централизованно. В таком случае управляющие компании должны заблаговременно уведомлять жителей», — рассказал председатель Московского жилищного союза Константин Крохин.

Благодаря централизованной системе отопления зимой теплом снабжается большая часть страны, поэтому отключать горячую воду в ближайшие десятилетия не перестанут, спрогнозировал специалист.

«С ростом технологических возможностей появляются современные синтетические трубы, у которых ресурс от 50 до 100 лет. Они долго не будут повреждаться и можно будет проверять их состояние дистанционно, с использованием удаленных приборов, роботов, которые проходят по трубам. Когда мы заменим металлические трубы синтетическими, гидравлические испытания уйдут в небытие, но для этого потребуется не одно десятилетие», — считает Крохин.

Сейчас можно рассчитывать только на сокращение сроков гидравлических испытаний, и, соответственно, сроков отключения, заключил специалист.

«Я полагаю, что не за горами восемь дней и, наверное, вполне реально увидеть и пять. Это достижимо, и к этому стремится жилищно-коммунальное хозяйство с учетом возможностей технологического процесса», — цитирует Константина Крохина радио Sputnik.

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