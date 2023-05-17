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В Краснодаре начались отключения горячей воды, где узнать график для вашего адреса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachalis-otklyucheniya-goryachej-vody-gde-uznat-grafik-dlya-vashego-adresa
В Краснодаре начались отключения горячей воды, где узнать график для вашего адреса
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Каждое лето жители краевой столицы остаются на две недели без горячей воды. Плановые отключения необходимы для проведения профилактического ремонта котельных города в связи с подготовкой к новому отопительному сезону.

Сотрудники мэрии Краснодара обратили внимание жителей на то, что ресурсоснабжающие организации заранее уведомят управляющие организации многоквартирных домов о сроках плановых отключений горячей воды.

Подробный график плановых отключений горячей воды в Краснодаре на лето 2023 года от организаций: АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», АО «Краснодартеплосеть», ООО «КТИ», ООО «Краснодартепло», ЮТЭП, ООО «КТЭ» и ООО «Тепловая транспортная компания» представлены по ссылке. Чтобы узнать даты отключения горячей воды в своем доме нужно выбрать организацию, поставляющую ресурс на ваш адрес и нажать кнопку «Смотреть».

Читайте также: тазики в руки: двухнедельные отключения горячей воды начались по всему Краснодарскому краю.

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