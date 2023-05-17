В Краснодаре начались отключения горячей воды, где узнать график для вашего адреса
Каждое лето жители краевой столицы остаются на две недели без горячей воды. Плановые отключения необходимы для проведения профилактического ремонта котельных города в связи с подготовкой к новому отопительному сезону.
Сотрудники мэрии Краснодара обратили внимание жителей на то, что ресурсоснабжающие организации заранее уведомят управляющие организации многоквартирных домов о сроках плановых отключений горячей воды.
Подробный график плановых отключений горячей воды в Краснодаре на лето 2023 года от организаций: АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», АО «Краснодартеплосеть», ООО «КТИ», ООО «Краснодартепло», ЮТЭП, ООО «КТЭ» и ООО «Тепловая транспортная компания» представлены по ссылке. Чтобы узнать даты отключения горячей воды в своем доме нужно выбрать организацию, поставляющую ресурс на ваш адрес и нажать кнопку «Смотреть».
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