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Жители пяти многоэтажек в Геленджике остались без газа из-за попадания грунтовых вод

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-pyati-mnogoetazhek-v-gelendzhike-ostalis-bez-gaza-iz-za-popadaniya-gruntovyh-vod
Жители пяти многоэтажек в Геленджике остались без газа из-за попадания грунтовых вод
Фото МЦУ Геленджика

Вечером 5 февраля грунтовые воды попали в место врезки распределительного газопровода. Это привело к снижению давления газа в некоторых жилых домах.

В связи с этим сотрудники «Горгаза» Геленджика прекратили газоснабжение пяти многоквартирных домов: на улице Леселидзе, 2, 6 и 8 и на улице Полевой, 45 и 45А.

«В настоящее время на месте проводится обследование сетевого газопровода. В работе задействованы две аварийно-диспетчерские бригады и четыре единицы техники», — говорится в сообщении МЦУ Геленджика.

Работники «Горгаза» постараются решить проблему с отключением газа в домах в течение дня. При этом расположенные поблизости социальные объекты не попали в зону отключения.

Читайте также: из-за аварии 3 февраля без отопления и горячей воды остались жители Комсомольского микрорайона в Краснодаре.

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