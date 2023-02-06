Жители пяти многоэтажек в Геленджике остались без газа из-за попадания грунтовых вод
Происшествия
06.02.2023 15:57
Вечером 5 февраля грунтовые воды попали в место врезки распределительного газопровода. Это привело к снижению давления газа в некоторых жилых домах.
В связи с этим сотрудники «Горгаза» Геленджика прекратили газоснабжение пяти многоквартирных домов: на улице Леселидзе, 2, 6 и 8 и на улице Полевой, 45 и 45А.
«В настоящее время на месте проводится обследование сетевого газопровода. В работе задействованы две аварийно-диспетчерские бригады и четыре единицы техники», — говорится в сообщении МЦУ Геленджика.
Работники «Горгаза» постараются решить проблему с отключением газа в домах в течение дня. При этом расположенные поблизости социальные объекты не попали в зону отключения.
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