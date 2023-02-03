Из-за аварии без отопления и горячей воды остались жители Комсомольского микрорайона в Краснодаре
Происшествия
03.02.2023 11:19
Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения и горячей воды в Карасунском округе поступило из ЕДДС 3 февраля около 11:00.
Из-за порыва подземной тепломагистрали диаметром 630 мм на улице Восточной, 28 приостановили подачу отопления и горячей воды жителям улиц Онежской, Восточной, Сормовской, Уральской, 30-й Иркутской дивизии, Симферопольская и других.
На месте работает аварийная бригада ООО «Краснодартеплоэнерго», сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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