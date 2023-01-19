Комсомольский микрорайон Краснодара остался без отопления из-за аварии

Отключение теплосети ТЭЦ-КМР произошло утром 19 января. Специалисты ведут аварийные работы на тепломагистрали на улице Сормовской, 102.

Из-за аварии на теплосети весь Комсомольский микрорайон (166 жилых домов и 22 социальных объекта) временно остался без отопления, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

В краевой столице 19 января воздух прогреется до +15 °С. Осадков и ветра не ожидается. К вечеру температура воздуха опустится до +6…+10 °С, ночью похолодает до 0…+4 °С.

Читайте также: в Новороссийске на Крещение 9 тыс. человек остались без воды. В городе-герое 19 января проводят работы по врезке водогрейной котельной на улице Куникова, 43. В связи с этим с 9:00 воду отключили жителям шести улиц.