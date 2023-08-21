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Жители Пшады 22 августа останутся без воды

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-pshady-22-avgusta-ostanutsya-bez-vody
Жители Пшады 22 августа останутся без воды
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Отключение водоснабжения в селе плановое. В этот день сотрудники водоканала проведут вынужденный ремонт резервуара.

«22 августа будет приостановлена подача воды на село Пшада. Жителей просим заранее запастись водой», — говорится в сообщении «Концессий водоснабжения».

Подвоз воды в Пшаде 22 августа будет выполнять по заявкам, которые можно оставить по телефону: 8(86141)21-033. Водоканал заранее принес извинения за доставленные неудобства.

В селе Пшада живет более 2,5 тыс. человек.

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