Геленджик и Кабардинка остались без света из-за резкого скачка напряжения

Аварийное отключение электричества в городе-курорте произошло 21 августа в 14:09.

Из-за скачка напряжения на питающей линии оказались обесточены центральная часть Геленджика, Толстый мыс, микрорайон Парус, улицы: Горная, Маячная и Савицкого, здравницы «Красная Талка» и «Приветливый берег», а также ряд улиц в Кабардинке.

Бригады уже работают на месте аварии. Восстановить подачу электричества на курорте планируют до 19:00, сообщает Муниципальный центр управления Геленджика.

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