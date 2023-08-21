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Геленджик и Кабардинка остались без света из-за резкого скачка напряжения

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gelendzhik-i-kabardinka-ostalis-bez-sveta-iz-za-rezkogo-skachka-napryazheniya
Геленджик и Кабардинка остались без света из-за резкого скачка напряжения
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение электричества в городе-курорте произошло 21 августа в 14:09.

Из-за скачка напряжения на питающей линии оказались обесточены центральная часть Геленджика, Толстый мыс, микрорайон Парус, улицы: Горная, Маячная и Савицкого, здравницы «Красная Талка» и «Приветливый берег», а также ряд улиц в Кабардинке.

Бригады уже работают на месте аварии. Восстановить подачу электричества на курорте планируют до 19:00, сообщает Муниципальный центр управления Геленджика.

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