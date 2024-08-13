Жители Приморско-Ахтарского района смогут пройти диспансеризацию

Врачи ККБ № 1 работают с 13 по 15 августа в трех населенных пунктах муниципалитета. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний ― один из основных пунктов нацпроекта «Здравоохранение».

Пациентов в амбулатории хутора Свободного примут 13 августа, 14 августа диспансеризацию можно пройти в поселке Ахтырском, в станице Ольгинкой ― 15 августа. Для обследования нужно взять паспорт и полис.

«Мы приглашаем всех активно участвовать в подобных акциях, бережно относиться к своему здоровью. В прошлый раз наши медики выезжали в Кореновск, осмотрели более 140 человек», ― отметила главный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи министерства здравоохранения Кубани Инга Шелестова.

Она добавила, что всего с начала года диспансеризацию уже прошли свыше 2,5 тыс. жителей городов и районов региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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