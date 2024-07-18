С начала года диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли 37,2 тыс. кубанцев

Диспансеризация на Кубани проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В Год семьи диспансеризация репродуктивного здоровья имеет особое значение, поскольку от этого зависит будущее семьи, отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Пройти такую проверку могут жители от 18 до 49 лет.

«За полгода в крае диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли 37,2 тыс. человек, 22,7 тыс. женщин и 14,5 тыс. мужчин», ― сообщила Анна Минькова.

Замглавы Кубани рассказала, что обследование проходит в несколько этапов. При наличии показаний назначаются более развернутые анализы и лечение. Так, причин ухудшения репродуктивного здоровья немало ― от малоподвижного образа жизни и до врожденных патологий. Поэтому регулярная диспансеризация необходима.

«Мужчинам достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства с паспортом и полисом ОМС. Женщин ждут на прием в женских консультациях по месту жительства», ― цитирует Минькову пресс-служба администрации Краснодарского края.

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