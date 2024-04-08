Врач Белоусова рассказала, зачем проходить чек-ап организма и диспансеризацию

Диспансеризация позволяет выявить достаточно серьезные заболевания в начале их развития, отметила врач-терапевт, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

По словам специалиста, у пожилых людей колоноскопия, гастроскопия и маммография помогают выявить предраковые состояния. На раннем этапе лечение будет менее затратным и пройдет гораздо проще.

«По сути дела, если предрак еще, но не рак уже, здесь малой кровью можно обойтись. Здесь лечение гораздо более простое», — сказала Анна Белоусова.

Наличие сердечно-сосудистых заболеваний проверяют при помощи анализа крови на уровень холестерина и электрокардиографии, рассказала медик. При этом у молодых людей такие обследования могут выявить болезни сердца, которые еще никак себя не проявляют.

Также терапевт отметила такой поликлинический вид обследования, как чек-ап: когда человек получает направление к определенным врачам на различные исследования. Однако между чек-апом и диспансеризацией отличий практически нет, поэтому они одинаково важны.

Бесплатная диспансеризация — это список того же самого чек-апа. Молодые люди в рамках такого медосмотра сдают анализы крови, проходят ЭКГ и обследования у таких специалистов, как окулист и отоларинголог. Обязательным является наблюдение у уролога — для мужчин, у гинеколога — для женщин.

По словам Анны Белоусовой, мужчинам нужно проходить диспансеризацию с 35 лет, а женщинам — с 30. Обязательной для всех полов и возрастов является флюорография.

«Почему? Потому что вылавливаем рак на разных стадиях. Сейчас туберкулез достаточно часто встречается, и люди его носят в себе, не болеют и о нем не знают», — объяснила врач.

Терапевт добавила, что чем человек старше, тем чаще ему следует проходить диспансеризацию. Обязательно — раз в год, дважды — если уже выявили какое-то заболевание, цитирует Анну Белоусову телеканал «360».

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