Жители Приморско-Ахтарска встретили утро без воды из-за аварии на водозаборе

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Аварийное отключение всех потребителей от водоснабжения произошло в Приморско-Ахтарске 29 августа в 5:00.

Ограничения в подаче воды связаны с с проведением аварийных работ на водозаборе МУП «Водоканал». Время завершения ремонтных работ уточняется, сообщает ЕДДС Приморско-Ахтарского района.

Полную информацию можно получить по телефонам: 112, 8(86143) 3-13-37, 8(86143) 3-3-43 и 8(918) 683-79-74.

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