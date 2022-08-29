Жители Приморско-Ахтарска встретили утро без воды из-за аварии на водозаборе
Происшествия
29.08.2022 07:57
Аварийное отключение всех потребителей от водоснабжения произошло в Приморско-Ахтарске 29 августа в 5:00.
Ограничения в подаче воды связаны с с проведением аварийных работ на водозаборе МУП «Водоканал». Время завершения ремонтных работ уточняется, сообщает ЕДДС Приморско-Ахтарского района.
Полную информацию можно получить по телефонам: 112, 8(86143) 3-13-37, 8(86143) 3-3-43 и 8(918) 683-79-74.
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