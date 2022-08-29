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Жители Приморско-Ахтарска встретили утро без воды из-за аварии на водозаборе

Происшествия
29.08.2022 07:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-primorsko-ahtarska-vstretili-utro-bez-vody-iz-za-avarii-na-vodozabore
Жители Приморско-Ахтарска встретили утро без воды из-за аварии на водозаборе
Фото unsplash.com

Аварийное отключение всех потребителей от водоснабжения произошло в Приморско-Ахтарске 29 августа в 5:00.

Ограничения в подаче воды связаны с с проведением аварийных работ на водозаборе МУП «Водоканал». Время завершения ремонтных работ уточняется, сообщает ЕДДС Приморско-Ахтарского района.

Полную информацию можно получить по телефонам: 112, 8(86143) 3-13-37, 8(86143) 3-3-43 и 8(918) 683-79-74.

Читайте также: на замену коммуникаций водоснабжения в 2023 году из краевого бюджета направят около 1,5 млрд рублей.

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