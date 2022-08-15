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Кондратьев: на замену коммуникаций в 2023 году из бюджета направят около 1,5 млрд рублей

Общество
15.08.2022 16:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-na-zamenu-kommunikatsij-v-2023-godu-iz-byudzheta-napravyat-okolo-1-5-mlrd-rublej
Кондратьев: на замену коммуникаций в 2023 году из бюджета направят около 1,5 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 15 августа во время краевого совещания.

По словам главы региона, к нему поступило уже более 1 тыс. 700 жалоб на перебои в водоснабжении, грязную воду в кранах или отсутствие водоснабжения. При этом в некоторых муниципалитетах выполняют договоренность и каждый год меняют по 5% сетей, однако есть районы, где не меняют и 1%.

«На местах необходимо серьезно подойти к замене коммуникаций, которым по 60-70 лет. В 2023 году планируем направить из краевого бюджета на их модернизацию около 1,5 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем в текущем году», — сообщил глава региона.

По словам вице-губернатора Александра Трембицкого, за последние несколько лет число жалоб от жителей сократилось в 2 раза. Кубань принимает активное участие в федеральном проекте «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», региональной госпрограмме «Развитие ЖКХ», инвестпрограммах ресурсоснабжающих организаций. Идет строительство очистных сооружений в Горячем Ключе, Темрюке, станицах Крыловской, Каневской и Ленинградской общей стоимостью более 2 млрд рублей.

По краевой программе «Развитие ЖКХ» в прошлом году сделали капремонт 30 скважин, построили 8,9 км водопровода, отремонтировали 7 км сетей в 34 муниципалитетах. В 18 муниципалитетах построили 3 км канализации, отремонтировали 1,3 км коллекторов, сделали капремонт на очистных сооружениях в Гулькевичах. Готова проектная документация по реконструкции коллектора в Усть-Лабинске.

За последние 7 лет ежегодный объем финансирования программы «Развитие ЖКХ» увеличился более чем в 4 раза до 803,6 млн рублей в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае модернизируют 17 очистных сооружений на побережье. Кубани одобрили более 90 млрд рублей на проекты по улучшению качества водоснабжения и водоотведения на 2022–2025 годы.

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