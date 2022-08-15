Кондратьев: в Краснодарском крае модернизируют 17 очистных сооружений на побережье

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил 15 августа в рамках краевого совещания.

Кондратьев рассказал, что краю одобрили более 90 млрд рублей на проекты по улучшению качества водоснабжения и водоотведения на 2022–2025 годы.

«Важно освоить их максимально эффективно и в заявленные сроки. Большую часть средств направят на модернизацию 17 канализационных очистных сооружений на побережье. Такую задачу поставил Президент России», — заявил Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий отметил, что администрация региона уже провела анализ состояния канализационных очистных сооружений на Азово-Черноморском побережье.

«Мы определили 17 объектов, которые подлежат реконструкции. Они находятся в Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике, Туапсинском районе и осуществляют очистку 80% всех сточных вод, поступающих в Черное море. По предварительным оценкам, стоимость проектных и строительно-монтажных работ составит 65,9 млрд рублей. К строительству планируем приступить в 2023 году, завершить — в 2025», — сообщил Александр Трембицкий.

В Краснодарском крае продолжают модернизировать магистральные водоводы. Уже проложили 41 км на Троицком направлении. Строят участок в 11 км от станицы Неберджаевской, еще 20 км проектируют. Работы по заключительному участку от Кабардинки до Геленджика протяженностью 18 км начнут в 2023 году.

На Таманском групповом водоводе построили 16,5 км. Сейчас оформляют необходимую документацию по оставшимся 40 км трассы. Их планируют завершить в 2024 году.

Ввели в эксплуатацию участок в 10,8 км на Ейском направлении. В конце года приступят к строительству оставшихся двух участков протяженностью 45 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Геленджике построят новый водопровод за 6,5 млрд рублей.