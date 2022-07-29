В Геленджике построят новый водопровод за 6,5 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Геленджика

Предполагается, что новый водопровод обеспечит бесперебойную подачу ресурса 95 тыс. жителей курорта. Завершить строительство планируют в течение двух лет.

Водовод в Геленджике построят за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Об этом сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

По правительственной программе «Инфраструктурное меню» на эти цели направили 6,5 млрд рублей.

«Благодаря этому порядка 95 тыс. жителей города получат буквально через два года возможность бесперебойной поставки воды. Помимо этого, мы ожидаем привлечения порядка 100 млрд рублей инвестиций благодаря реализации этого инфраструктурного проекта. Инфраструктурный бюджетный кредит в большей степени выполняет социальную роль. Но есть и вторая задача — это экономика. Есть такое понятие, как мультипликатор. Когда оценивается объем инвестиций, которые придут в экономику благодаря тому, что будет построено или реализована инфраструктура. У нас мультипликатор с коэффициентом чуть выше 15. Это нормальное состояние», — рассказал Юртаев.

Во время рекордной засухи на Кубани в 2020 году в Геленджике и Новороссийске обмелели источники водоснабжения. Во время курортного сезона действовали графики подачи воды. Для населения организовали ее подвоз, на улицах устанавливали резервуары. А сейчас сети водоснабжения в курортных городах сильно изношены и не справляются с повышенными нагрузками, сообщает ТАСС.

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