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В станице Старокорсунской после жалоб жителей запустили артезианскую скважину

Общество
26.07.2022 18:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-starokorsunskoj-posle-zhalob-zhitelej-zapustili-artezianskuyu-skvazhinu
В станице Старокорсунской после жалоб жителей запустили артезианскую скважину
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Карасунского административного округа Краснодара провела проверку о недостаточном обеспечении питьевой водой после коллективного обращения жителей Старокорсунской.

Летом воду в станице подавали в ограниченном режиме. Прокуратура округа внесла представление об устранении нарушений руководителю МУП ЖКХ «Корсунское», отвечающего за воду в станице.

В настоящее время начала работать новая артезианская скважина. Она позволила стабилизировать давление общей системы водоснабжения. Новая скважина обеспечила бесперебойную поставку холодной питьевой воды жителям станицы Старокорсунской, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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