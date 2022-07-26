В станице Старокорсунской после жалоб жителей запустили артезианскую скважину
Общество
26.07.2022 18:35
Прокуратура Карасунского административного округа Краснодара провела проверку о недостаточном обеспечении питьевой водой после коллективного обращения жителей Старокорсунской.
Летом воду в станице подавали в ограниченном режиме. Прокуратура округа внесла представление об устранении нарушений руководителю МУП ЖКХ «Корсунское», отвечающего за воду в станице.
В настоящее время начала работать новая артезианская скважина. Она позволила стабилизировать давление общей системы водоснабжения. Новая скважина обеспечила бесперебойную поставку холодной питьевой воды жителям станицы Старокорсунской, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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