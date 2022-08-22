Жители Приморско-Ахтарска 22 августа смогут пройти осмотр у ведущих онкологов края
Общество
22.08.2022 07:21
В Приморско-Ахтарском районе пройдет краевая акция «Кубань против рака».
Жители муниципалитета могут прийти на прием к онкологам в районную больницу в Приморско-Ахтарске по адресу: улица Комиссара Шевченко, 99.
Предварительную запись на прием к врачам будут вести в регистратуре поликлиники, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
Проект «Кубань против рака» направлен на доступность медпомощи для жителей отдаленных населенных пунктов и на ранее выявление онкологических заболеваний.
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