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Жители Приморско-Ахтарска 22 августа смогут пройти осмотр у ведущих онкологов края

Общество
22.08.2022 07:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-primorsko-ahtarska-22-avgusta-smogut-projti-osmotr-u-vedushhih-onkologov-kraya
Жители Приморско-Ахтарска 22 августа смогут пройти осмотр у ведущих онкологов края
Фото пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края

В Приморско-Ахтарском районе пройдет краевая акция «Кубань против рака».

Жители муниципалитета могут прийти на прием к онкологам в районную больницу в Приморско-Ахтарске по адресу: улица Комиссара Шевченко, 99.

Предварительную запись на прием к врачам будут вести в регистратуре поликлиники, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Проект «Кубань против рака» направлен на доступность медпомощи для жителей отдаленных населенных пунктов и на ранее выявление онкологических заболеваний.

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