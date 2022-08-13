Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре онкологи спасли пациента с опухолью на шее размером с теннисный мяч

Общество
13.08.2022 12:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-onkologi-spasli-patsienta-s-opuholyu-na-shee-razmerom-s-tennisnyj-myach
В Краснодаре онкологи спасли пациента с опухолью на шее размером с теннисный мяч
Фото пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края

В Клинический онкологический диспансер № 1 Краснодара год назад с огромной опухолью на шее обратился 47-летний мужчина.

Инженер-строитель рассказал, что опухоль росла очень быстро. Сначала у мужчины просто першило в горле, а затем появилась маленькая шишка. За пару месяцев она достигла размера теннисного мяча. Стало трудно дышать, говорить и глотать.

«Поставили диагноз: злокачественное новообразование ротоглотки с распространением в носоглотку, гортань, корень языка, дно полости рта. При таком объеме метастазирования оперативное вмешательство не принесло бы нужного результата», — рассказала заведующая химиотерапевтическим отделением ГБУЗ КОД №1 Алина Шатохина.

На консилиуме врачи решили применить современные лекарственные препараты. После нескольких курсов иммунотерапии опухоль значительно уменьшилась, при визуальном осмотре ее было не видно. Мужчина смог выйти на работу.

Лечение еще не закончено, но теперь пациент ведет активный образ жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Читайте также: с начала года в Краснодарском крае выявили около 10 тыс. новых пациентов с онкологией.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодарском крае после ДТП с «Искандером» погиб водитель КамАЗа
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. В Краснодаре жители Комсомольского микрорайона на двое суток остались без горячей воды
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Минстрой: часть долгов в сфере ЖКХ в России вернуть уже невозможно
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае после ДТП с «Искандером» погиб водитель КамАЗа
В Краснодарском крае после ДТП с «Искандером» погиб водитель КамАЗа
В Краснодарском крае произошло ДТП с участием ракетного комплекса «Искандер-М»
В Краснодарском крае произошло ДТП с участием ракетного комплекса «Искандер-М»
В Санкт-Петербурге пятерых пассажиров не пустили на самолет, летевший в Сочи
В Санкт-Петербурге пятерых пассажиров не пустили на самолет, летевший в Сочи
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Полиция Краснодара ищет мужчину, который предлагал девочкам сходить с ним в лесополосу
Полиция Краснодара ищет мужчину, который предлагал девочкам сходить с ним в лесополосу
Прямой эфир
Мы в соцсетях