В Краснодаре онкологи спасли пациента с опухолью на шее размером с теннисный мяч

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края

В Клинический онкологический диспансер № 1 Краснодара год назад с огромной опухолью на шее обратился 47-летний мужчина.

Инженер-строитель рассказал, что опухоль росла очень быстро. Сначала у мужчины просто першило в горле, а затем появилась маленькая шишка. За пару месяцев она достигла размера теннисного мяча. Стало трудно дышать, говорить и глотать.

«Поставили диагноз: злокачественное новообразование ротоглотки с распространением в носоглотку, гортань, корень языка, дно полости рта. При таком объеме метастазирования оперативное вмешательство не принесло бы нужного результата», — рассказала заведующая химиотерапевтическим отделением ГБУЗ КОД №1 Алина Шатохина.

На консилиуме врачи решили применить современные лекарственные препараты. После нескольких курсов иммунотерапии опухоль значительно уменьшилась, при визуальном осмотре ее было не видно. Мужчина смог выйти на работу.

Лечение еще не закончено, но теперь пациент ведет активный образ жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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