Жители Прикубанского округа Краснодара пожаловались на стаю агрессивных собак
Происшествия
01.09.2022 11:40
Информация о бездомных животных появилась в социальных сетях. Специалисты из МЦУ уже отреагировали.
Собаки поселились на улице Героя Советского Союза Якова Кобзаря. Горожане их часто встречают возле остановки и детской площадки.
«Вблизи детской площадки и остановки общественного транспорта проживает, плодится и размножается стая собак, очень агрессивных. Очень хочется, что бы приняли меры», — написали очевидцы.
В настоящий момент известно, что заявку на отлов бездомных животных взяли в работу специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК, сообщили в Муниципальном центре управления Краснодара.
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