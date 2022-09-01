Жители Прикубанского округа Краснодара пожаловались на стаю агрессивных собак

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Информация о бездомных животных появилась в социальных сетях. Специалисты из МЦУ уже отреагировали.

Собаки поселились на улице Героя Советского Союза Якова Кобзаря. Горожане их часто встречают возле остановки и детской площадки.

«Вблизи детской площадки и остановки общественного транспорта проживает, плодится и размножается стая собак, очень агрессивных. Очень хочется, что бы приняли меры», — написали очевидцы.

В настоящий момент известно, что заявку на отлов бездомных животных взяли в работу специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК, сообщили в Муниципальном центре управления Краснодара.

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