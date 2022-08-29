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В Краснодаре бродячие собаки покусали двухлетнюю девочку

Происшествия
29.08.2022 13:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-brodyachie-sobaki-pokusali-dvuhletnyuyu-devochku
В Краснодаре бродячие собаки покусали двухлетнюю девочку

Стая бродячих собак напала на ребенка вечером 28 августа на улице Бершанской возле дома № 412.

Об этом в соцсетях сообщили родители 2-летней девочки. Они рассказали, что отец смог отогнать собак, но они успели покусать ребенка. В итоге, по их словам, девочке сделали шесть уколов от бешенства. Сообщается также, что эта стая уже не первый месяц нападает на прохожих.

В Муниципальном центре управления Краснодара сообщили, что по этому адресу передали заявку на отлов собак.

По вопросам отлова бродячих животных рекомендуют обращаться в департамент городского хозяйства и ТЭК через интернет-приемную или через платформу обратной связи.

«В экстренных случаях можно обратиться в ЕДДС по телефону 050. В заявке важно указать контактные данные того, кто сможет точно указать места обитания животных», — сообщает МЦУ Краснодар.

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