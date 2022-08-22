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В Мостовском районе неизвестные отравили бродячих собак

Происшествия
22.08.2022 18:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mostovskom-rajone-neizvestnye-otravili-brodyachih-sobak
В Мостовском районе неизвестные отравили бродячих собак
Фото t.me/gazetapredgorie

Двух собак отравили в поселке Мостовском возле многоквартирного дома по улице Мира, 1.

Жильцы хорошо знали дворовых собак и подкармливали их. Вечером 21 августа они заметили, что у животных слезятся глаза, а также есть характерные признаки отравления.

Люди сделали все возможное, что спасти жизнь собакам — поили абсорбентами и делали уколы. К сожалению, собака по кличке Линда умерла мучительной смертью. Вторую собаку удалось выходить.

Расстроенные жильцы вызвали на место сотрудников полиции. Правоохранители приняли заявление и расспросили очевидцев. Оказалось, что ранее несколько собак отравили возле дома на Мира,3.

По словам местных жителей, им не раз поступали угрозы от соседей расправиться с бродячими собаками при помощи яда, сообщает газета «Предгорье».

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