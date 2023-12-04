Жители пострадавшего дома в Ейске получат ключи от квартир до конца 2023 года

Об этом стало известно 4 декабря во время «Прямой линии» губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Многоэтажный дом на улице Коммунистической, 20/1 оказался частично разрушен после крушения военного самолета Су-34 в октябре прошлого года. В результате ЧС разрушилось 140 квартир. На время восстановления дома жильцов нескольких подъездов расселили с выплатой компенсаций на аренду жилья.

К началу декабря в поврежденной многоэтажке завершили все основные работы. Сейчас строители работают над замечаниями собственников квартир и благоустраивают территорию у дома.

«Решили восстанавливать центральную часть дома, старались ускорить работы, но не потерять в качестве. С 1 ноября 100 жильцов уже получили ключи», — рассказал Кондратьев на «Прямой линии».

Губернатор напомнил, что жильцам поврежденных квартир выплачивают по 20 тыс. рублей на 1 кв. метр на проведение ремонта.

Замгубернатора Сергей Власов сообщил, что ключи от квартир в доме на Коммунистической собственникам планируют передать до 20 декабря. Компенсации на ремонт выплатят через в течение нескольких дней после передачи квартиры. Эти деньги уже получили более 60 владельцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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