Кондратьев: новый корпус детской краевой больницы вступит в строй в 2024 году

Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву 4 декабря во время «Прямой линии» через чат-бот задали вопрос об открытии в Краснодаре нового восьмиэтажного корпуса Детской краевой клинической больницы.

По словам главы региона, он сам не раз адресовал вопрос о сроках открытия нового лечебно-диагностического корпуса застройщикам.

«По площади новый корпус больше, чем существующая детская больница. Это современнейшая составляющая медицины края. Но мы столкнулись с ситуацией, когда поставщик вентиляционного оборудования оказался мошенником, подделаны документы, заведено уголовное дело. Необходимо устанавливать новое оборудование. Это огромный фронт работ — демонтировать воздуховод и заменить его на качественный. К марту завершим и запустим объект», — сказал губернатор.

По словам замглавы региона Сергея Власова, монтаж оборудования завершат к 1 февраля 2024 года. До 10 февраля проведут пуско-наладочные работы и передадут краевому минзраву на лицензирование.

Лечебно-диагностический корпус детской краевой клинической больницы находится на улице Площадь Победы, 1 и рассчитан на 350 коек. Общая площадь здания составляет 41,5 тыс. кв. м. Здание построено в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.