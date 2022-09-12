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Жители поселков под Краснодаром смогут пройти обследование в краевом мобильном центре

Общество
12.09.2022 18:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-poselkov-pod-krasnodarom-smogut-projti-obsledovanie-v-kraevom-mobilnom-tsentre
Жители поселков под Краснодаром смогут пройти обследование в краевом мобильном центре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Передвижной комплекс Центра общественного здоровья и медицинской профилактики совершит три выезда в пригород краевого центра. 

Во вторник и четверг, 13 и 15 сентября, обследование смогут пройти жители поселка Индустриального. Мобильный центр будет ждать их на улице Степной, 12.

В среду, 14 сентября, специалисты осмотрят жителей поселка Победитель. Комплекс будет стоять на улице Кубанской, 1. Время работы — с 9:00 до 14:00.

«Пройти обследование особо рекомендуем лицам, переболевшим COVID-19, в целях выявления у них возможных осложнений. В «медкомплексе на колесах» пациентам измеряют рост и вес, артериальное давление и пульс, определяют степень физического развития и уровень функционального состояния сердца, проводят экспресс-анализы общего холестерина и глюкозы крови. В конечном итоге проходит индивидуальная консультация терапевта, который, в случае необходимости направляет на дополнительные обследования», — сообщила и. о. заведующей Центра здоровья ГБУЗ ЦОЗиМП Ирина Волкова.

Проверка здоровья занимает не более 15-20 минут. С собой нужно взять паспорт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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