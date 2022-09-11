Опрос: более половины жителей Краснодара против ужесточения антиковидных мер
Общество
11.09.2022 17:46
Согласно результатам исследования, проведенного с 23 августа по 7 сентября, 55% опрошенных краснодарцев не хотят ужесточения противовирусных мер.
За возврат масочного режима, социальной дистанции и ограничения массовых мероприятий чаще всего выступали жители Воронежа и Москвы (по 22%). Много сторонников ужесточения противоковидных мер в Перми. Усиление противовирусных мер там поддерживает каждый пятый житель. В Омске за возврат масочного режима проголосовали 18% опрошенных.
Жесткие меры по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде поддерживают по 16% респондентов. В Краснодаре и Ростове-на-Дону за усиление противовирусных мер проголосовал каждый десятый (10%), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса SuperJob.
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