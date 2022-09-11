В Краснодарском крае 11 сентября выявили 1 тыс. 299 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России за последние сутки выявили 52 тыс. 829 случаев заражения, выздоровели 37 тыс. 288 человек, скончались 86 пациентов.

На Кубани за последние сутки заболели 1 тыс. 299 человек, среди них 163 ребенка. Госпитализировали 65 заболевших. Выздоровели 949 пациентов, скончался один пациент.

В Краснодаре заболели 525 человек, в Сочи — 83, в Новороссийске — 56, в Армавире — 51, в Тимашевском районе — 47, в Белореченском — 46, в Выселковском — 38, в Кавказском — 31. В Анапе 28 положительных тестов, в Ейском и Туапсинском районах — по 27, в Горячем Ключе, Абинском и Тбилисском — по 26, в Староминском — 24, в Каневском — 22. В Геленджике, Красноармейском и Крымском районах по 19 новых случаев COVID-19, в Апшеронском и Гулькевичском — по 17, в Мостовском —16, в Темрюкском — 15, в Калининском — 14, в Брюховецком и Лабинском районах — по 13. В остальных муниципалитетах выявили менее 10 случаев заболевания коронавирусом.

За все время пандемии в регионе уже подтвердили 311 тыс. 282 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 5 тыс. 477. За все время выздоровели 288 тыс. 718 человек. Скончались 11 тыс. 19 человек.

В стационарах лечатся 710 пациентов с подтвержденным диагнозом, на дому — 10 тыс. 835 заболевших. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 12 пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 10 сентября выявили 1622 случая заболевания коронавирусом.