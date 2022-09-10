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В Краснодарском крае 10 сентября выявили 1622 случая заболевания коронавирусом

Общество
10.09.2022 11:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-10-sentyabrya-vyyavili-1622-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 10 сентября выявили 1622 случая заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 53 тыс. 486 новых случаев COVID-19. Выздоровели 46 тыс. 23 пациента. Скончались 97 человек. Госпитализировали 3 тыс. 977 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 1 тыс. 622 человек — 979 женщин и 643 мужчин в возрасте от 1,5 месяцев до 88 лет. Выздоровел 1 тыс. 821 пациент. Скончался 1 человек. Госпитализировали 122 пациента.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 564, Новороссийска — 99 и Сочи — 88. В Ейском районе 68 заболевших, в Тихорецком районе — 64, в Выселковском районе — 57.

В Павловском районе коронавирус подтвердился у 46 человек, в Горячем Ключе — у 43, в Армавире — у 40. В остальных муниципалитетах Кубани за сутки выявили менее 40 заболевших коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях края находятся 719 пациентов. Из них 12 человек в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. Еще 11 тыс. 942 жителя региона лечатся амбулаторно, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 9 сентября выявили 1 тыс. 889 новых случаев COVID-19.

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