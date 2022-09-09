В Краснодарском крае 9 сентября выявили 1 тыс. 889 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

За сутки на Кубани коронавирус подтвердился у 1 тыс. 147 женщин и 742 мужчин. Самому старшему из заболевших 91 год.

В Краснодаре COVID-19 выявили у 680 жителей, в Сочи — у 137. В Новороссийске заболели 120 человек, в Анапе — 77. Положительные тесты в Крымском районе получили 55 жителей. В Тимашевском районе коронавирус подтвердился у 46 человек, в Динском — у 42. По 39 новых случаев зафиксировали в Армавире, Кавказском и Кореновском районах. В Выселковском районе — 36 новых случаев. По 35 пациентов с COVID-19 прибавилось в Ейском и Мостовском районах. В Каневском районе заболел 31 человек, в Калининском — 30. По 28 новых случаев выявили в Геленджике, Белореченском, Красноармейском и Приморско-Ахтарском районах. В Горячем Ключе — 27, в Брюховецком районе — 26, в Северском — 25, в Староминском — 24. Положительные тесты в Павловском районе получили 23 жителя, 20 инфицированных — в Тбилисском.

По 18 новых пациентов — в Славянском и Туапсинском муниципалитетах. В Гулькевичском районе подтвердили 16 новых случаев, в Апшеронском — 15, в Абинском — 14, в Ленинградском — 13. По 12 инфицированных в Белоглинском и Лабинском районах, в Курганинском, Темрюкском и Усть-Лабинском — по 11. Восемь человек заболели за сутки в Успенском районе, семь — в Новокубанском. По шесть инфицированных в Новопокровском, Отрадненском и Тихорецком районах. В Кущевском и Щербиновском — по три. В Крыловском районе выявили один новый случай заражения коронавирусом.

Лаборатории Кубани провели 7 млн 323 тыс. 538 исследований. В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 18 тыс. 717 жителей. Всего с начала пандемии подтвердили 308 тыс. 361 случай COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 5 тыс. 425. Выздоровели 285 тыс. 948 человек. Летальных исходов 11 тыс. 17.

По данным краевого минздрава, на амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 остается 761 человек. У 734 диагноз лабораторно подтвержден. Лечение в стационарах продолжают 12 тыс. 172 человека. Среди них 10 тыс. 622 пациента с подтвержденным COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ девять пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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