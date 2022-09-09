Опрос: новой волны COVID-19 боится каждый 20-й житель Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным исследования, проведенного с 23 августа по 7 сентября, новой волны коронавируса люди боятся больше, чем в марте. Однако только каждый 20-й житель Краснодара из числа опрошенных всерьез обеспокоен ростом заболеваемости.

Каждый третий (34%) респондент заявил, что новая волна COVID-19 вызывает лишь небольшое беспокойство. А 60% опрошенных сообщили, что совсем не боятся распространения коронавируса.

Чаще о сильном страхе перед COVID-19 говорили люди старше 45 лет — таких было 10%. Респонденты в возрасте до 34 лет о страхе заявляли только в 5% случаев. Тех, кто немного боится, больше среди женщин — 54% против 28% среди мужчин. Об отсутствии страха перед вирусом чаще заявляли мужчины — 73% против 40% среди женщин.

Меньше всего боятся COVID-19 краснодарцы с доходом свыше 80 тыс. рублей. Об отсутствии каких-либо опасений сообщили 67%. Бесстрашных много и среди антипрививочников. Невакцинированные гораздо чаще говорили, что совсем не боятся коронавируса — 76%. Те, кто сделал прививку менее полугода назад, заявляли, что не боятся ковида в 51% случаев.

Сильнее всего новой волны COVID-19 боятся жители Москвы и Санкт-Петербурга. Самые бесстрашные люди — в Новосибирске, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса SuperJob.

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