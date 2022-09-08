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В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19

Общество
08.09.2022 16:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-punkty-vaktsinatsii-krasnodarskogo-kraya-postupila-nazalnaya-vaktsina-ot-covid-19
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
Фото t.me/minkovaanna23

Привиться от коронавируса в Краснодарском крае теперь можно не только внутримышечно, но и интраназально. Об этом 8 сентября сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Назальная вакцина вводится в носовую полость пациента и не требует использования иглы.

«В осенний период традиционно отмечаем подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, поэтому сейчас лучшее время, чтобы вакцинироваться или пройти ревакцинацию», — написала Минькова в Telegram.

Замглавы Кубани напомнила, что вакцинироваться или пройти ревакцинацию можно в 240 пунктах Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 8 сентября выявили 1398 случаев заболевания коронавирусом.

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