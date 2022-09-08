В Краснодарском крае 8 сентября выявили 1398 случаев заболевания коронавирусом
Общество
08.09.2022 11:08
Всего в России за сутки зафиксировали 50 тыс. 618 новых случаев COVID-19. Выздоровели 50 тыс. 293 пациента. Скончались 93 человека. Госпитализировали 3 тыс. 611 пациентов.
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 1 тыс. 398 человек. Выздоровели 1 тыс. 696 пациентов. Умер 1 человек. Госпитализировали 113 пациентов.
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