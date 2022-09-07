В Краснодарском крае 7 сентября выявили 2 тыс. 40 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России за сутки заболели 47 тыс. 958 человек. Выздоровели 52 тыс. 611 человек. Умерли 94 пациента.

На Кубани за сутки заболели 2 тыс. 40 человек, среди них 196 детей. Госпитализировали из них 111 человек, выздоровели 2 тыс. 961 пациент, скончались двое.

Больше всего человек заболели в столице Кубани — 727 случаев. В Сочи выявили 220 заболевших, в Новороссийске — 119, в Туапсинском районе — 81, в Гулькевичском — 77, в Анапе — 64, в Павловском районе — 63. В Тимашевском районе 52 новых случая, в Горячем Ключе — 50, в Динском районе — 47, в Ейском — 41, в Лабинском — 39, в Армавире — 38, в Крымском — 36, в Апшеронском — 31. В Абинском и Староминском районах по 26 положительных результатов, в Кореновском — 25, в Курганинском и Темрюкском — 24, в Славянском — 23, в Северском, Красноармейском и Кавказском районах — по 21. В Геленджике 19 случаев коронавируса, в Усть-Лабинском районе — 18, в Мостовском — 17, в Тбилисском — 14, в Новопокровском — 12, в Успенском — 11. В остальных муниципалитетах выявили менее 10 случаев.

За все время пандемии в крае выявили 305 тыс. 74 случая коронавируса, выздоровели 282 тыс. 486 человек, умерли — 11 тыс. 15 пациентов. В стационарах лечится 801 пациент с коронавирусом, на дому — 10 тыс. 772. В тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ находятся 11 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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