В Краснодарском крае 6 сентября коронавирус подтвердился у 815 человек

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани COVID-19 выявили у 496 женщин и 319 мужчин в возрасте до 94 лет. Среди инфицированных 77 детей. Самому младшему из заболевших — полгода.

В Краснодаре зафиксировали 424 новых случая COVID-19, в Сочи — 70. Положительные тесты в Тимашевском районе получили 54 жителя, в Северском — 41. В Тихорецком районе заболели 40 человек, в Новороссийске — 36, в Крымском — 24. По 14 новых пациентов прибавилось в Тбилисском и Красноармейском районах. В Геленджике подтвердили 13 новых случаев заболевания, в Ейском районе — 11.

Восемь жителей заболели в Белоглинском районе. По семь положительных результатов в Каневском и Кавказском районах. В Анапе, Новопокровском и Отрадненском районах по шесть заболевших. Пять новых пациентов в Павловском районе, в Курганинском — четыре. По три новых случая выявили в Абинском, Калининском, Туапсинском и Лабинском районах. В Армавире, Динском, Кореновском, Усть-Лабинском и Приморско-Ахтарском — по два. В Горячем Ключе, Выселковском, Северском районах — по одному новому случаю.

За весь период пандемии в больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 12 тыс. 679 человек. Среди них 40 тыс. 938 — дети. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 5 тыс. 331. По данным министерства здравоохранения Кубани, за весь период выздоровели 279 тыс. 525 жителей. В том числе за последние сутки — 1 тыс. 166 человек. Летальных исходов — 11 тыс. 13. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 11 пациентов.

Всего за все время пандемии в крае подтвердили 303 тыс. 34 случая коронавируса. В стационарах с подозрением на COVID-19 остаются 831 человек. У 807 из них диагноз лабораторно подтвержден. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус — 13 тыс. 67 человек. В том числе 11 тыс. 689 пациентов с коронавирусом — на дому. В лабораториях Кубани провели 7 млн 306 тыс. 732 исследования, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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