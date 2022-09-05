В Краснодаре с начала пандемии коронавирусом заболели 103 тыс. человек
По данным на 5 сентября, COVID-19 подтвержден у 103 тыс. 630 человек. Из них выздоровели 91 тыс. 194 человека.
Об этом сообщила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова. По ее словам, эпидобстановка в Краснодаре остается напряженной. В инфекционных стационарах лечится 241 человек.
Харламова отметила, что в краевой столице в четыре раза выросли темпы вакцинации от коронавируса. Также продолжается прививочная кампания против гриппа. В первую очередь привиться следует детям, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, людям старше 60 лет и работникам медицинской, образовательной, транспортной и коммунальной сферы.
Сегодня горожане могут бесплатно сделать одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа во всех городских поликлиниках. Прививочные кабинеты работают в будние и выходные дни, сообщает пресс-служба мэрии.
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