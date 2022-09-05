В Краснодарском крае 5 сентября выявили 915 случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 41 тыс. 690 новых случаев COVID-19. Выздоровели 30 тыс. 703 пациента. Скончались 76 человек. Госпитализировали 1 тыс. 830 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 915 человек — 505 женщин и 410 мужчин в возрасте от 12 дней до 99 лет. Выздоровели 559 пациентов. Госпитализировали 82 человека. За прошедшие сутки в регионе никто не умер от COVID-19.

Больше всего положительных тестов на коронавирус сдали в медучреждениях Краснодара — 427, Сочи — 73 и Новороссийска — 68. В Выселковском районе 53 заболевших, в Крымском районе — 29, в Армавире — 24.

В Красноармейском и Тбилисском районах COVID-19 заболели по 22 человека, в Ленинградском и Калининском районах — по 20. В остальных муниципалитетах Кубани за сутки выявили менее 20 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 813 пациентов. Из них 11 человек в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 13 тыс. 656 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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