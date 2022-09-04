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В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса

Общество
04.09.2022 11:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-4-sentyabrya-vyyavili-1896-novyh-sluchaev-koronavirusa
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки заболели 1 тыс. 155 женщин и 741 мужчина. Возраст пациентов от 3 месяцев до 96 лет.

Больше всего зараженных выявили в Краснодаре — 726 человек. В Сочи — 159, в Новороссийске — 123, в Анапе — 86. Еще 70 пациентов прибавилось в Белореченском районе, в Тимашевском — 68. В Армавире — 55, в Динском районе — 46. В остальных муниципалитетах менее 45 заболевших.

С начала пандемии подтвердили 301 тыс. 304 случая COVID-19. Вылечились 277 тыс. 800 человек. Скончались — 11 тыс. 11 пациентов.

В стационарах лечатся 769 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 11 человек, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Читайте также: по данным медиков, коронавирус становится сезонным заболеванием.

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