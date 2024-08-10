Жители поселка Знаменского под Краснодаром остались без воды из-за аварии

Перебои с водоснабжением в поселке Знаменском возникли утром 10 августа.

В связи с этим в населенном пункте организовали подвоз технической воды. Автоцистерны будут стоять по адресам: Гагарина, 6/3; Первомайская, 4 А и 36/1. За водой рекомендуют приходить со своей тарой.

Сотрудники администрации Пашковского сельского округа и водоканала выехали на место, чтобы выяснить причину аварии на сети водоснабжения, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

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