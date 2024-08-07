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Жители четырех крупных улиц остались без воды в Прикубанском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-chetyreh-krupnyh-ulits-ostalis-bez-vody-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Жители четырех крупных улиц остались без воды в Прикубанском округе Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийном отключении в Прикубанском округе сообщили 7 августа в 21:14.

В настоящее время без воды остаются жители домов на улицах Атарбекова, Воровского, Олимпийская, Тургенева. На месте работает аварийная бригада.

Для жителей домов, попавших в зону отключения, ООО «Краснодар Водоканал» организован подвоз воды по адресу Воровского, 182.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

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