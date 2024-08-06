Более 35 улиц в Краснодаре и 4 хутора в пригороде останутся без света 7 августа

Ряд улиц в разных районах Краснодара 7 августа с 9:00 до 17:00 останется без электроснабжения из-за профилактических работ.

По данным ЕДДС Краснодара, в указанный период электричество будет отсутствовать по адресам:

Красная, 27

Постовая, 18, 24, 26

Кондратенко Николая, 5, 15

Березовая, 2/1, 1-15, 6-22

Бершанской, 139, 143/1, 149, 151, 349/б, 359

Ольховая, 19

Платановая, 4, 1-7

Норковая, 1, 11-17

Аэропортовский пр., 1/2, 1/3, 1/4, 1/9, 7, 9

Стасова, 161

30 иркутская дивизия, 6, 6/1, 8

Сормовская, 185, 204/1

Пластунская, 1, 8, 22, 23, 25/1, 28, 30/а

Казачья, 53

Сормовская, 105, 139

Просторная, 14

Красных партизан, 4/4, 100

Вольная, 256/а

Приймак, 2/1, 3

Средняя, 81/3, 82/а

Кирпичная, 14, 56

Бабушкина, 108

Гагарина, 152-182

Кропоткина 249-263, 233-245, 132-164

Бабушкина 108-120, 109-121

Российская, 440

Черепичная, 24, 27, 40/1

Калинина, 56/1

Старокубанская, 86

Кубанская, 1/1, 2/а

Промышленная, 21/1, 21/2

Щорса, 50, 50/3

Передовая, 66

Ставропольская, 184

Красная, 27

Кирпичный переулок, 10/б

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-10-72 или по ссылке.

Также 7 августа с 8:00 до 17:00 в связи с проведением неотложного ремонта высоковольтного оборудования ПС «Воронцовская» возможно ограничение электроснабжения на ряде улиц хуторов Черников, Восточного, Нового и Копанского, сообщает ЕДДС Краснодара. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также: более 10 улиц на северо-востоке Краснодара 6 августа остались без света из-за аварии.