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Более 35 улиц в Краснодаре и 4 хутора в пригороде останутся без света 7 августа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-35-ulits-v-krasnodare-i-4-hutora-v-prigorode-ostanutsya-bez-sveta-7-avgusta
Более 35 улиц в Краснодаре и 4 хутора в пригороде останутся без света 7 августа
Фото unsplash.com

Ряд улиц в разных районах Краснодара 7 августа с 9:00 до 17:00 останется без электроснабжения из-за профилактических работ.

По данным ЕДДС Краснодара, в указанный период электричество будет отсутствовать по адресам:

  • Красная, 27
  • Постовая, 18, 24, 26
  • Кондратенко Николая, 5, 15
  • Березовая, 2/1, 1-15, 6-22
  • Бершанской, 139, 143/1, 149, 151, 349/б, 359
  • Ольховая, 19
  • Платановая, 4, 1-7
  • Норковая, 1, 11-17
  • Аэропортовский пр., 1/2, 1/3, 1/4, 1/9, 7, 9
  • Стасова, 161
  • 30 иркутская дивизия, 6, 6/1, 8
  • Сормовская, 185, 204/1
  • Пластунская, 1, 8, 22, 23, 25/1, 28, 30/а
  • Казачья, 53
  • Сормовская, 105, 139
  • Просторная, 14
  • Красных партизан, 4/4, 100
  • Вольная, 256/а
  • Приймак, 2/1, 3
  • Средняя, 81/3, 82/а
  • Кирпичная, 14, 56
  • Бабушкина, 108
  • Гагарина, 152-182
  • Кропоткина 249-263, 233-245, 132-164
  • Бабушкина 108-120, 109-121
  • Российская, 440
  • Черепичная, 24, 27, 40/1
  • Калинина, 56/1
  • Старокубанская, 86
  • Кубанская, 1/1, 2/а
  • Промышленная, 21/1, 21/2
  • Щорса, 50, 50/3
  • Передовая, 66
  • Ставропольская, 184
  • Красная, 27
  • Кирпичный переулок, 10/б

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-10-72 или по ссылке.

Также 7 августа с 8:00 до 17:00 в связи с проведением неотложного ремонта высоковольтного оборудования ПС «Воронцовская» возможно ограничение электроснабжения на ряде улиц хуторов Черников, Восточного, Нового и Копанского, сообщает ЕДДС Краснодара. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

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