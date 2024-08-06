Более 35 улиц в Краснодаре и 4 хутора в пригороде останутся без света 7 августа
Общество
06.08.2024 19:54
Ряд улиц в разных районах Краснодара 7 августа с 9:00 до 17:00 останется без электроснабжения из-за профилактических работ.
По данным ЕДДС Краснодара, в указанный период электричество будет отсутствовать по адресам:
- Красная, 27
- Постовая, 18, 24, 26
- Кондратенко Николая, 5, 15
- Березовая, 2/1, 1-15, 6-22
- Бершанской, 139, 143/1, 149, 151, 349/б, 359
- Ольховая, 19
- Платановая, 4, 1-7
- Норковая, 1, 11-17
- Аэропортовский пр., 1/2, 1/3, 1/4, 1/9, 7, 9
- Стасова, 161
- 30 иркутская дивизия, 6, 6/1, 8
- Сормовская, 185, 204/1
- Пластунская, 1, 8, 22, 23, 25/1, 28, 30/а
- Казачья, 53
- Сормовская, 105, 139
- Просторная, 14
- Красных партизан, 4/4, 100
- Вольная, 256/а
- Приймак, 2/1, 3
- Средняя, 81/3, 82/а
- Кирпичная, 14, 56
- Бабушкина, 108
- Гагарина, 152-182
- Кропоткина 249-263, 233-245, 132-164
- Бабушкина 108-120, 109-121
- Российская, 440
- Черепичная, 24, 27, 40/1
- Калинина, 56/1
- Старокубанская, 86
- Кубанская, 1/1, 2/а
- Промышленная, 21/1, 21/2
- Щорса, 50, 50/3
- Передовая, 66
- Ставропольская, 184
- Красная, 27
- Кирпичный переулок, 10/б
Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-10-72 или по ссылке.
Также 7 августа с 8:00 до 17:00 в связи с проведением неотложного ремонта высоковольтного оборудования ПС «Воронцовская» возможно ограничение электроснабжения на ряде улиц хуторов Черников, Восточного, Нового и Копанского, сообщает ЕДДС Краснодара. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.
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