Более 10 улиц на северо-востоке Краснодара остались без света из-за аварии
Происшествия
06.08.2024 08:01
Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло 6 августа в 7:45.
Из-за повреждения на линии отключились подстанция «Лорис» «Л-106» и 22 трансформаторных подстанций.
Без света временно остались жители улиц Тихой, Белградской, Болгарской, Ильской, Сербской, Донбасской, Победы, Феодосийской, Черногорской, Шипкинской и других.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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