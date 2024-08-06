Более 10 улиц на северо-востоке Краснодара остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло 6 августа в 7:45.

Из-за повреждения на линии отключились подстанция «Лорис» «Л-106» и 22 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались жители улиц Тихой, Белградской, Болгарской, Ильской, Сербской, Донбасской, Победы, Феодосийской, Черногорской, Шипкинской и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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