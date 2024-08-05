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Более 10 улиц на севере Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-10-ulits-na-severe-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Более 10 улиц на севере Краснодара остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 5 августа.

Из-за повреждения на линии отключились подстанции «Калинино» «К-202» и еще 15 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц: Зиповской, Российской, Большевистской, 3-й Трудовой, Пригородной, Раздельной, 16 Полевого участка, Алуштинской, Кадетской, Ейского и Ростовского шоссе.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

В «НЭСК-электросети» добавили, что ликвидировать аварию планируют к 13:00.

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